«Домашний тиран»: дочь писателя Успенского рассказала правду про отца
Дочь известного детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна выступила против того, чтобы имя ее отца носила новая литературная премия, которую намерена учредить Российская государственная детская библиотека.
Напомним, Эдуард Успенский умер в 2018 году, и является автором таких популярных в России детских книг, как «Дядя Федор, пес и кот» и «Крокодил Гена и его друзья», герои которых, придуманные писателем, затем ожили в серии мультфильмов про деревню Простоквашино и крокодила Гену с необычным другом Чебурашкой.
Теперь Татьяна Успенская решила рассказать, что ее отец избивал ее и был приверженцем секты. По словам женщины, детский писатель был человеком жестоким, и в течение всей жизни «домашнее насилие было системой его отношений в семье».
«Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне - его дочери, моей матери - его жене, его внукам, детям другой жены и так далее», - написала Успенская.
Стоит отметить, что Эдуард Успенский был также одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня». А в 2010 году ему была присуждена премия имени Корнея Чуковского для детских писателей в главной номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе».