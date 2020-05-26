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«Пресекать и ставить на место»: в Совфеде отреагировали на действия вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне

Андрей Аркадьев
12:58 26.05.2020
По мнению Клинцевича, суровые меры наказания, установленные за вандализм, оправданны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kronshtadtcity, ВКонтакте

Член Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил действия молодых людей, пожаривших шашлыки на Вечном огне в Кронштадте.

«Абсолютное большинство молодых людей телеканалы не смотрят, передачи не смотрят. Они находятся в Сети. Здесь нам нужна работа. Мы недорабатываем, не выходим на этот контент», - рассказал сенатор «Звезде».

Он отметил, что нельзя преступать правовые нормы и нормы морали, когда речь идет о почитании участников войны, ветеранов, а также истории страны.

«Допустив в очень многие процессы вседозволенность, даем возможность людям реализовываться, в том числе трактуя, а иногда и эксплуатируя низменные качества человеческого тела и души», - сказал он.

Сенатор выразил уверенность, что если не пресекать и не ставить на место нарушителей, то «завтра еще больше будет за 200 долларов купленных бессовестных, беспринципных молодых людей, которые будут топтать нашу историю и память своих отцов и дедов».

«Поэтому здесь нужна правоприменительная практика в соответствии с законом, а если уж будет мало вдруг, я уверен, что это так, мы тогда и над этим подумаем», - заключил сенатор.

В настоящее время сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают людей, которые приготовили пищу на Вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.

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