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Россия остановила транзит газа через Польшу в Европе

Валентина Пескова
12:42 26.05.2020
Контракт на транспортировку российского газа по польскому участку магистрали «Ямал - Европа» закончился еще 17 мая.
Россия остановила транзит газа через Польшу в Европе
© Фото: Jim West, imageBROKER.com, Globallookpress

Транзит газа из России в Европу, который проходит через территорию Польши с помощью транснационального газопровода «Ямал - Европа», остановлен.

Как сообщила немецкая компания Gascade, объемы транзита газа к сегодняшнему утру (8.00 - 9.00) в пункте Мальнов на польско-германской границе достигли нуля. При этом падать количество кубометров топлива начало еще с выходных.

Причиной приостановки послужило то, что контракт на транспортировку российского газа по польскому участку магистрали закончился еще 17 мая.

Мощность трубы стали распределять на аукционах. Тогда Газпром резко снизил бронирование польской трубы. На вторник было выкуплено всего 3,8% мощностей. В то же время сообщается, что на июнь мощности транзитной трубы выкуплены уже на 93%.

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