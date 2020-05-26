В России повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в этом году повысят на 9,13%. За перерасчетом никуда обращаться не нужно, его произведут автоматически. Об этом сообщила пресс-служба ПФР.

«Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тысяч человек», - говорится в сообщении ведомства.

Такой перерасчет стал возможен благодаря тому, что по итогам прошлого года инвестирование пенсионных накоплений в три раза превысило уровень инфляции.

Повышение коснется также участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым выплачиваются срочные выплаты. С августа такая пенсия будет повышена на 7,99%.

Расходы на проведение перерасчета составят 1,87 млрд рублей, отметили в ПФР.