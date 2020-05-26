Ученые обнаружили место, где находился библейский рай

Ученые из Колорадского университета смогли установить, где на Земле находился библейский сад Эдем. Однако добраться туда и полюбоваться на его красоты не получится - легендарное место скрыто под толщей воды.

Экспертам удалось установить, что место, очень похожее по описанию на рай, было расположено около Южной Африки в районе мыса Пиннакл-Пойнт. По мнению ученых, люди жили в этих местах примерно 170 миллионов лет назад, во время ледникового периода. Соответствующее исследование было опубликовано на портале Sciencedirect.

Такое открытие удалось сделать благодаря углеродному анализу зубов древних животных, а именно антилоп. Ученые отслеживали маршруты их миграции таким методом, ведь питание животного отражается на состоянии эмали. И что удивительно, у всех найденных антилоп не было следов голодания - всем хватало пищи и территории в это непростое для выживания время.

Именно исходя из этого и был сделан вывод, что жили животные в очень благоприятных условиях, другими словами - в раю.

Подобные предположения о климатических условиях района Пиннакл-Пойнт уже высказывались. Например, в прошлом году ученые сделали открытие, что после извержения вулкана на горе Тоба в Сумматре, что привело к глобальной зиме, люди на Пиннакл-Пойнт не испытывали никаких трудностей ни с едой, ни с жилищем. Они буквально процветали. Исходя из этого, сейчас и делается предположение о том, что в этом месте находился библейский Эдем.