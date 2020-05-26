СМИ: тренер сборной России по ММА задержан по подозрению в убийстве

Заслуженный тренер России Владимир Осия задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в организации убийства. Как передает ТАСС, данную информацию агентство получило из своих источников.

Официального подтверждения данному сообщению от органов МВД пока не поступало.

Владимир Осия более десяти лет тренирует российского бойца ММА Магомеда Исмаилова. Изначально наставник занимался со спортсменом боевым самбо. Под руководством Осии Исмаилов стал чемпионом России и чемпионом мира по этому виду борьбы.

А в 2012 году Исмаилов поменял направление под руководством тренера и стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам (ММА).