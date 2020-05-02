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В Забайкалье ввели обязательный масочный режим

Кирилл Васин
06:14 02.05.2020
Новое правило действует со 2 мая.
В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
© Фото: Александр Кряжев РИА Новости

Со 2 мая в Забайкальском крае вводится правило, согласно которому жители региона обязаны носить защитные маски или респираторы для защиты от коронавируса при посещении общественных мест. Соответствующее постановление подписал Губернатор Забайкалья Александр Осипов, сообщается на официальном портале края.


Отмечается, что граждане обязаны носить защитные маски или респираторы в жилых домах, включая подъезды, лифты и лестничные клетки; в торговых помещениях, например, на рынках; во дворах домов, включая детские площадки; в общественном транспорте и на рабочем месте.

В сообщении подчеркивается, что обязательное ношение масок и респираторов поможет снизить риск заражения COVID-19, который распространяется воздушно-капельным путем.

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