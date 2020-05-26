Смерчи и ураганы: эксперты рассказали о погоде в средней полосе России и Сибири летом

Число ураганов и смерчей в средней полосе России и Сибири этим летом может увеличиться, предупреждают эксперты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Это объясняется глобальными изменениями климата.

Также специалисты отметили, что жители Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областей могут столкнуться с засухой. Вообще, в ряде регионов страны до июля ожидается периоды экстремального повышения температуры. Так, в столичном регионе воздух днем может прогреться до +30 градусов, а на южных рубежах страны – выше +35.

В связи с этим, увеличивается риск возникновения природных пожаров, особенно, на территории Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени – на европейской территории страны. Есть вероятность и торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях при установлении сухой и жаркой погоды. Но специалисты не считают, что они будут такими же угрожающими, как 10 лет назад, благодаря дождливому и холодному маю.

Но есть в сложившейся ситуации и свои плюсы. Некоторые специалисты считают, что жаркое лето способно затормозить распространение коронавирусной инфекции из-за воздействия солнечных лучей и теплых температур. Также считается, что в это время года у людей обычно повышается иммунитет.