Министр связи рассказал, что будет с личными данными россиян после отмены пропусков
В Московской области с 23 мая сняли ограничение на передвижение.
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Министр связи Максут Шадаев рассказал, что будет с личными данными граждан после того, как отменят электронные пропуска. Он напомнил, что это была временная мера для борьбы с распространением коронавируса, и после того, как ограничения будут сняты, все личные данные будут удалены из системы. В качестве примера министр привел Московскую область, где пропуска уже отменили с 23 мая.
«На этой неделе мы все персональные данные, за исключением учетных записей, которые были созданы на портале "Госуслуги", все перемещения с адресами, целями, - все будет удалено, уничтожено и не останется в госинформационных системах», - пояснил Максут Шадаев.
С 27 мая прекращают свое действие пропуска для передвижения по Москве, оформленные в других регионах.