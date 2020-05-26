Министр связи рассказал, что будет с личными данными россиян после отмены пропусков

Министр связи Максут Шадаев рассказал, что будет с личными данными граждан после того, как отменят электронные пропуска. Он напомнил, что это была временная мера для борьбы с распространением коронавируса, и после того, как ограничения будут сняты, все личные данные будут удалены из системы. В качестве примера министр привел Московскую область, где пропуска уже отменили с 23 мая.

«На этой неделе мы все персональные данные, за исключением учетных записей, которые были созданы на портале "Госуслуги", все перемещения с адресами, целями, - все будет удалено, уничтожено и не останется в госинформационных системах», - пояснил Максут Шадаев.

С 27 мая прекращают свое действие пропуска для передвижения по Москве, оформленные в других регионах.