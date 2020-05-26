Царь-танк и мотороллер-САУ Vespa 150 TAP: составлен список самых необычных военных изобретений

В список попал танк Лебеденко, более известный как Царь-танк. Он был создан отечественными инженерами в 1914 году. Финансировал проект лично император Николай II. Боевая машина, напоминающая внешне гигантский трехколесный велосипед, пугала своим грозным видом, но оказалась совершенно непригодна для использования в боевых условиях.

Во время испытаний выяснилось, что на мягком грунте колеса вязли в грязи. Двигателям не хватало мощности, чтобы машина могла самостоятельно выбраться. Огромный «танк» служил прекрасной мишенью для врага. Колеса легко ломались при попадании снарядов, и вся конструкция моментально рушилась.

Еще одной машиной, упомянутой в издании Hot Cars, стал опытный снегоболотоход ЗИЛ-2906, который использовался для поиска и вывоза «на большую землю» космонавтов и летчиков. Эта винтовая самоходная машина является амфибией, поэтому ее можно вести по воде, болоту и снегу.

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Издание не обошло стороной и такие транспортные средства, как экранопланы. Разработанные в Советском Союзе во время холодной войны, эти гиганты могли грациозно скользить, невидимые для радаров, низко над поверхностью воды, благодаря эффекту экрана.

Советский газодинамический тральщик «Прогрев-Т». Он был создан в СССР во время войны в Афганистане для разминирования дорог. На базе шасси танка Т-54 установили реактивный двигатель от истребителя МиГ-15. На сопло двигателя крепилась насадка, через которую проходили мощные потоки раскаленных реактивных газов. Обжигающая струя воздуха срывала слой грунта и воздействовала на мины, которые, в свою очередь, детонировали и взрывались.

Также издание описывает советский гибрид танка с планером А-40 («Летающий танк»), полет которого осуществлялся на буксире за самолетом. Основой летающего танка конструктор Олег Антонов сделал обычный легкий танк Т-60.

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Помимо необычных российских и советских разработок, в материале упоминаются и другие не менее странные образцы. Речь идет о мотороллере Vespa 150 TAP, который французские конструкторы разработали для воздушно-десантных войск страны в 1956 году. Скутер со 145 см3 одноцилиндровым двухтактным двигателем оснастили 75-мм безоткатным орудием, причем водитель мотороллера во время поездки сидел на этом самом орудии. Использовалась армией Франции в Алжире. Однако недостатки такого разработки были сразу выявлены - под весом пушки и боеприпасов техника просто вязла в почве и ее приходилось постоянно выкапывать.

Также описывается сконструированный американскими специалистами четвероногий робот BigDog, который должен был помогать военным переносить груз на труднопроходимых участках.

Упоминается летательный аппарат VZ-9 Avrocar - самолет вертикального взлета, имеющий корпус словно у «летающей тарелки». Разработки и испытания проводились под грифом повышенной секретности, однако проект оказался бесперспективным.

Также в числе военных диковинок описываются бронированный квадроцикл 1898 года с пулеметом Максим и двигателем мощностью полторы лошадиных силы, странный сферический танк Kugelpanzer и гигантское немецкое железнодорожное орудие калибра 80 сантиметров Schwerer Gustav.