В России зафиксировали 8 915 новых случаев заболевания COVID-19

По истечении последних суток в России зафиксированы 8 915 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Из них в Москве только 2 830. Если в первый месяц эпидемии в столице было около 70% от общего количества инфицированных коронавирусом, то сейчас это число составляет только одну треть. А значит, COVID-19 в Москве медленно, но верно уже проигрывает битву с медицинскими работниками.

Всего, согласно новым данным оперативного штаба, в РФ зарегистрировано 362 342 пациента с коронавирусом.

Также за прошедшие сутки в Российской Федерации выздоровели и были выписаны из больниц 12 331 человек. Из них в Москве - 8 033. За все время эпидемии в России выздоровели 131 129 человек.

За прошедшие сутки коронавирус унес жизни 174 пациентов, в Москве умерли 76 человек. За все время эпидемии в России погибли от COVID-19 3 807 человек.