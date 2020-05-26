Ученые развенчали мифы об опасности коронавирусов-мутантов

Ни одна из мутаций коронавируса не усиливает «смертоносность» COVID-19 и не влияет на его способность передачи от одного человека к другому. Это выяснили ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании.

Всего в выборке специалистов участвовали более 15 тысяч пациентов. Оказалось, что существует 6 822 различные мутации, причем чуть меньше 300 встречаются неоднократно. Из этого числа выделили еще 31 вариант нового вируса, построили с этими вариациями так называемое эволюционное древо и оценили, становится ли каждая из этих мутаций более опасной для человека и приводят ли изменения в ее геноме к способности передаваться от одного человека к другому. Результаты научных трудов были опубликованы на сайте bioRxiv.

Оказалось, что те изменения, которые приводили к мутации, зачастую были нейтральны, то есть вирус не становился более опасным и не распространялся быстрее, чем любые другие вариации. Более того, некоторые мутации были, наоборот, скорее губительны для самого COVID-19.