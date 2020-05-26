Испытания ракеты-носителя Virgin Orbit закончились неудачей
Миссия по проверке работы системы воздушного запуска окончилась на самых первых этапах.
© Фото: Gene Blevins, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Осуществленные американской компанией Virgin Orbit испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne окончились неудачно.
Согласно описанию компании США, пробная миссия завершилась на первых этапах – почти сразу после сброса ракеты с самолета Cosmic Girl.
«Наш экипаж в безопасности и возвращаются на базу», - указали Virgin Orbit у себя в Twitter.
Основной функцией разработанной компанией ракеты-носителя является доставка спутников малого размера на низкие околоземные орбиты.
Ранее в корпорации «Роскосмос» сообщили, что российский модуль «Наука» будет готов к запуску на МКС ко второму кварталу следующего года.