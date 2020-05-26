В Пензе задержали предполагаемого убийцу 14-летней девочки

В Пензе задержали мужчину 1978 года рождения, подозреваемого в убийстве 14-летней девушки. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас с ним проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление его вины в совершении особо тяжкого преступления, а также сбор и закрепление доказательной базы. Следствие по данному делу продолжается.

Напомним, что 14-летняя жительница Пензенского района пропала 22 мая. В 14 часов, по словам родителей, она ушла на прогулку и не вернулась. Ее родственники обратились в полицию. К поиску девушки подключились как компетентные органы, так и волонтеры. Тело ее обнаружили в лесополосе на территории Первомайского района Пензы 23 мая с признаками насильственной смерти.