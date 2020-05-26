В Кронштадте вандалы приготовили еду на пламени Вечного огня

В Санкт-Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела за осквернение Вечного огня у могилы рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте.

О происшествии сообщил в полицию директор музея истории Кронштадта после мониторинга соцсетей. В размещенном в одной из социальных сетей видеоролике было показано, как несколько человек вышли из автомобиля Skoda Octavia, остановившегося у мемориала, и начали готовить еду на пламени памятника.

Факт произошедшего инцидента подтвердили и записи с камер наружного наблюдения, установленных у могилы рабочих и матросов.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников, их розыск и задержание», - сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации полиции, инцидент произошел в ночь на понедельник. Кадры с места происшествия публикует «360».