Минэнерго просит отменить мораторий на начисление пени за услуги ЖКХ

Минэнерго просит сократить срок моратория на начисление пени за неуплату ЖКХ. Это касается как обычных граждан, так и управляющих компаний. Такое предложение высказал замминистра энергетики Юрий Маневич на заседании Комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он предложил ограничить этот срок 31 мая, а для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, продлить действие моратория до 31 июля. При этом предлагается расширить список «неплательщиков» предприятиями малого и среднего бизнеса, пострадавшими от кризиса.

Напомним, до этого, в апреле, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал мораторий на начисление пени за просрочку платежа по услугам ЖКХ сроком до конца года. По мнению Маневича, это привело к росту задолженности по оплате. На данный момент, отрасль недополучила 11 млрд рублей за апрель и 17 млрд рублей за май. Если тенденция сохранится, то тепло- и электростанции, работающие в комбинированном режиме, недополучат до конца года 600-700 млрд рублей.