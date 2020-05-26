Bloomberg: безработица в Швеции выросла вопреки отказу властей от изоляции из-за коронавируса

Безработица в Швеции выросла в апреле до 7,9%, несмотря на отказ властей страны от ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией. По данным шведского статистического управления, показатель безработицы без учета сезонных факторов.

Аналитики составили прогноз о дальнейшем росте до 17% в случае, если отправленные в вынужденный отпуск работники не вернутся в ближайшее время на рабочие места. На фоне происходящих событий власти Швеции продолжают обсуждение трудовых реформ.

Как сообщает Bloomberg, в соответствии с ними предлагается упрощение процедуры увольнения сотрудников предприятий. Поправки вызвали негативную реакцию профсоюзов и оппозиционно настроенной части населения страны, которая угрожает вотумом недоверия премьер-министру Стефану Левену.

Отметим, борьба с коронавирусом в Швеции базируется на так называемой добровольной и личной ответственности, когда жители не должны проводить массовые собрания численностью более 50 человек, а старшеклассники школ и студенты вузов переводятся на удаленное обучение. Полная изоляция в стране введена не была.