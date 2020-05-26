Российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордное количество долларов. Объем иностранной валюты составил 4,95 миллиарда, что больше показателя февраля почти в десять раз.

Как сообщил Центробанк, в марте банки также ввезли 1,3 миллиарда евро. Это в три раза больше, чем в феврале. Однако, несмотря на это, этот объем сопоставим со среднемесячными показателями 2019 года.

Для последних шести лет это стало рекордом. Больше денег ввозилось в Российскую Федерацию лишь в марте и декабре 2014 года (9,5 и 10,1 миллиарда соответственно).