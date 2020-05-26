Украина планирует «выбить» Россию из космических программ США

Украина задумала «выбить» Россию из американских космических проектов, в частности Antares. Для этого придется наладить производство ракетных двигателей, которое обойдется в 30-40 миллионов долларов, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов. Он объяснил, что сейчас Киев, как и Вашингтон, зависит от Москвы в ракетостроении, так как не производит двигатели первой ступени. Однако Усов уверен, что Украина может начать изготавливать двигатели и поставлять их США.

«Мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от России», - объяснил Усов.

Если производство будет налажено, то Украина может обратиться к Вашингтону с более выгодным предложением, чем Россия, таким образом «выбив» ее из проекта.

Сейчас, по его словам, в мире 10-12 стран производят свои космические аппараты и ракеты-носители, из которых только пять имеют налаженный полный производственный цикл, передает издание «Левый берег».