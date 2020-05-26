Суд в Киеве отпустил под залог фигурантку дела об убийстве журналиста Шеремета

Подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета Андрей Антонентко по решению Печерского районного суда Киева оставлен под стражей еще на два месяца - до 23 июля. Подозреваемая Яна Дугарь была отпущена под залог в размере 168 тысяч гривен ( шесть тысяч долларов). Также она обязана прибывать к прокурору, следователю, судье по требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, не покидать без разрешения населенный пункт, и носить электронный браслет. Трансляция заседания велась на YouTube.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану военной операции на востоке Украины Андрею Антоненко. По версии следствия, 40-летняя врач Юлия Кузьменко была исполнителем убийства Павла Шеремета – она закладывала взрывчатку под его машину. По делу также задержаны добровольцы АТО супруги Грищенко, медсестра Яна Дугарь и ветеран АТО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором журналист выехал из дома, взорвался, проехав несколько метров.Российский, белорусский и украинский журналист в течение последних двух лет жил и работал в Киеве. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос утверждал, что перед гибелью Шеремет посетил Москву и встретился с ближайшим окружением бывшего президента Виктора Януковича.

На данный момент, в Киеве у офиса Зеленского проходят акции протеста. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как люди с националистической символикой и флагами украинских националистических политических сил требуют прекращения «реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны в Донбассе».