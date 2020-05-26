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Суд в Киеве отпустил под залог фигурантку дела об убийстве журналиста Шеремета

Ирина Егорова
00:11 26.05.2020
Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану военной операции на востоке Украины Андрею Антоненко, все они задержаны.
© Видео: Ukrainian News Channel, YouTube © Фото: Ukrainian News Channel, YouTube

Подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета Андрей Антонентко по решению Печерского районного суда Киева оставлен под стражей еще на два месяца - до 23 июля. Подозреваемая Яна Дугарь была отпущена под залог в размере 168 тысяч гривен ( шесть тысяч долларов). Также она обязана прибывать к прокурору, следователю, судье по требованию, воздерживаться от общения со свидетелями, не покидать без разрешения населенный пункт, и носить электронный браслет. Трансляция заседания велась на YouTube.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану военной операции на востоке Украины Андрею Антоненко. По версии следствия, 40-летняя врач Юлия Кузьменко была исполнителем убийства Павла Шеремета – она закладывала взрывчатку под его машину. По делу также задержаны добровольцы АТО супруги Грищенко, медсестра Яна Дугарь и ветеран АТО Андрей Антоненко. 

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором журналист выехал из дома, взорвался, проехав несколько метров.Российский, белорусский и украинский журналист в течение последних двух лет жил и работал в Киеве. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос утверждал, что перед гибелью Шеремет посетил Москву и встретился с ближайшим окружением бывшего президента Виктора Януковича. 

На данный момент, в Киеве у офиса Зеленского проходят акции протеста. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как люди с националистической символикой и флагами украинских националистических политических сил требуют прекращения «реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны в Донбассе».

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