Электрички без торговцев и музыкантов: в Роспотребназдзоре назвали рекомендации для ж/д транспорта

В период распространения коронавирусной инфекции на территории России необходимо запретить торговлю и выступления музыкантов в салонах пригородных поездов.

Такую рекомендацию по профилактике заражения при пассажирских перевозках представил Роспотребнадзор для железнодорожного транспорта.

Помимо указанных действий, в ведомстве рекомендовали ограничить проезд в электричках для граждан, «не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде».

В поездах дальнего следования в свою очередь, согласно Роспотребнадзору, требуется измерять температуру у пассажиров дважды в день.

Ранее в Роспотребнадзоре указали, что в течение ближайших одного-двух месяцев россиянам, скорее всего, необходимо будет соблюдать масочный режим.