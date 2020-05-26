В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 76 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. У умерших также была диагностирована пневмония.

Такую информацию 25 мая представили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего на территории столицы зарегистрировано 2110 случаев летальных исходов среди зараженных COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что с начала пандемии от коронавируса в мире умерли более 342 тысяч человек. Общее число заражений составило больше 5,3 миллиона.