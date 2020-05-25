Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Москве вылечились от коронавируса еще 3746 пациентов

Валентина Пескова
09:40 25.05.2020
Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющим хронических заболеваний, предлагают стать донорами плазмы.
В Москве вылечились от коронавируса еще 3746 пациентов
© Фото: Департаментздравоохранения Москвы

Еще 3746 новых пациентов вылечились от COVID-19 в столице. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всего московские врачи вылечили от коронавируса с начала эпидемии более 53,5 тысячи человек.  

Для подтверждения отсутствия у человека данного инфекционного заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке некоторым пациентам рекомендуют оставаться еще некоторое время под наблюдением, при этом они получают соответствующие рекомендации.

Москвичам, которые уже переболели COVID-19 и стали здоровыми, медики предлагают стать донорами плазмы. Ими могут быть люди в возрасте от 18 до 55 лет, у которых отсутствуют хронические заболевания. Кроме того, у донора должны обязательно быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.05.2020, 15:41
В Госдуме рассказали, зачем США занимаются информационными вбросами в России
Дата25.05.2020, 08:00
Под круглосуточным контролем: специалисты РХБЗ продезинфицировали технику для постройки медцентра в Воронеже
Дата24.05.2020, 11:11
Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим бойцом в истории Twitter
Дата22.05.2020, 15:59
Сборка российского широкофюзеляжника Ил-96-400М на ВАСО: кадры из цеха
Дата24.05.2020, 12:50
В Китае заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
09:40 В стране и мире
В Москве вылечились от коронавируса еще 3746 пациентов
08:00 Армия
Видео
Под круглосуточным контролем: специалисты РХБЗ продезинфицировали технику для постройки медцентра в Воронеже
06:22 Эксклюзив
Видео
«Вот в чем коварство бессимтомников»: вирусолог назвал главную опасность пациентов c COVID-19
06:00 В стране и мире
Видео
Медики развернутого Минобороны госпиталя в Дагестане приступили к приему пациентов
04:26 В стране и мире
В Роспотребнадзоре объяснили, почему алкоголь вреден при пандемии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:40 В стране и мире
В Москве вылечились от коронавируса еще 3746 пациентов
09:22 В стране и мире
Мошенники нашли новый способ отнимать деньги у россиян
08:42 В стране и мире
Видео
Глава Тувы заразился коронавирусом
08:16 В стране и мире
Назван эффективный способ предотвращения заражения COVID-19
08:00 Армия
Видео
Под круглосуточным контролем: специалисты РХБЗ продезинфицировали технику для постройки медцентра в Воронеже
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
СМИ опубликовали кадры задержания подозреваемых в стрельбе на юге Москвы
Игра в имитацию: как подготовиться к рабочим будням после самоизоляции
Видео
Неадекватное поведение и оскорбление полицейских: опубликованы кадры с задержанным в Симферополе авиадебоширом
Видео
В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф времен ВОВ
Видео
Гордость Северного флота: как прошел спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»
Чучело «аллигатора Гитлера» попадет в Дарвиновский музей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.