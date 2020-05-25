В Москве вылечились от коронавируса еще 3746 пациентов

Еще 3746 новых пациентов вылечились от COVID-19 в столице. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всего московские врачи вылечили от коронавируса с начала эпидемии более 53,5 тысячи человек.

Для подтверждения отсутствия у человека данного инфекционного заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке некоторым пациентам рекомендуют оставаться еще некоторое время под наблюдением, при этом они получают соответствующие рекомендации.

Москвичам, которые уже переболели COVID-19 и стали здоровыми, медики предлагают стать донорами плазмы. Ими могут быть люди в возрасте от 18 до 55 лет, у которых отсутствуют хронические заболевания. Кроме того, у донора должны обязательно быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.