Мошенники нашли новый способ отнимать деньги у россиян

В период эпидемии COVID-19 в правоохранительные органы поступает большое количество жалоб на мошенников от пострадавших из-за их действий. Проанализировав более 140 тысяч сообщений, эксперты составили рейтинг самых популярных из них.

На первом месте оказались жалобы на ложное информирование о штрафах за нарушение мер самоизоляции и продажи универсальных пропусков (это составило 19% от общего количества обращений).

В 15% других мошеннических схем «изобретатели» предлагают посодействовать в получении материальной помощи от государства. Вымогатели «заверяют», что поддержка из бюджета будет гарантирована только благодаря их услугам.

Далее следуют предложения о создании сайтов для оплаты коммунальных платежей - этот способ встречается в 10% жалоб. В 9% гражданам РФ пытаются навязать предложения по исправлению кредитной истории. Еще 8% жалоб связано с популярным способом обмана по получению уведомлений об экстренной госпитализации родных и необходимостью перевести деньги на оплату медицинской помощи.

По мнению экспертов, такое распределение жалоб связано с тем, что из-за режима ограничений многие россияне хотят сократить свои затраты и поддерживать прежний уклад жизни с помощью способов, которые доступны в интернете. А в эпидемию COVID-19 все больше услуг перешло в дистанционный режим.