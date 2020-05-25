Назван эффективный способ предотвращения заражения COVID-19

Риск заразиться инфекцией коронавируса значительно снизится, если часто мыть руки. Такой вывод сделали ученые из Университетского колледжа Лондона. Согласно исследованию, способ будет действенным, если мыть руки от шести до десяти раз в день.

Для проведения эксперимента было задействовано 1633 человека, большинство из которых старше 16 лет. Оказалось, что умеренное мытье рук связано с уменьшением риска коронавирусной инфекции на 36 %. Более частая гигиена не приводила к еще большему снижению риска.

Дерматологи советуют наносить антисептики для обеззараживания рук не более двух раз в день. При этом подобные препараты стоит использовать лишь тем, кто бывает в общественных местах. А вот слишком частое мытье рук с мылом и чрезмерное использование антисептиков может пересушить кожу.