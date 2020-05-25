Глава Тувы заразился коронавирусом
Руководитель региона Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба главы региона
Руководитель Тувы Шолбан Кора-оол находится в больнице в связи с заражением инфекцией коронавируса. Как рассказала пресс-секретарь главы региона, самочувствие у ее начальника «нормальное», он помещен в Республиканскую инфекционную больницу.
«Он находится под наблюдением врачей и начал получать необходимое лечение. Глава республики поставил первоочередные задачи перед своими заместителями. Исполнение своих обязанностей возложил на первого заместителя Александра Брокерта», - сообщила Долаана Салчак.
При этом женщина отметила, что Кора-оол сам остается на прямой связи и руководит дистанционно.