Глава Тувы заразился коронавирусом

Руководитель Тувы Шолбан Кора-оол находится в больнице в связи с заражением инфекцией коронавируса. Как рассказала пресс-секретарь главы региона, самочувствие у ее начальника «нормальное», он помещен в Республиканскую инфекционную больницу.

«Он находится под наблюдением врачей и начал получать необходимое лечение. Глава республики поставил первоочередные задачи перед своими заместителями. Исполнение своих обязанностей возложил на первого заместителя Александра Брокерта», - сообщила Долаана Салчак.

При этом женщина отметила, что Кора-оол сам остается на прямой связи и руководит дистанционно.