Бокерия дал прогноз относительно окончания эпидемии COVID-19
Что касается зарубежных специалистов из Сингапура, то они предположили, что эпидемия коронавируса в мире закончится к декабрю 2020 года.
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Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия предрек окончание эпидемии COVID-19 в России на конец лета.
«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», - сказал кардиохирург.
До него ученые в России уже также делали свои прогнозы относительно окончания эпидемии. По мнению главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Елены Малинниковой, это возможно уже к июлю. При этом она предположила, что даже если будут новые вспышки заболеваемости, к уже достигнутым пикам по количеству инфицированных они не приведут.
Ранее зарубежных специалистов из Сингапура заявили, что эпидемия коронавируса в мире может закончиться к декабрю 2020 года.