Бокерия дал прогноз относительно окончания эпидемии COVID-19

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия предрек окончание эпидемии COVID-19 в России на конец лета.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», - сказал кардиохирург.

До него ученые в России уже также делали свои прогнозы относительно окончания эпидемии. По мнению главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Елены Малинниковой, это возможно уже к июлю. При этом она предположила, что даже если будут новые вспышки заболеваемости, к уже достигнутым пикам по количеству инфицированных они не приведут.

Ранее зарубежных специалистов из Сингапура заявили, что эпидемия коронавируса в мире может закончиться к декабрю 2020 года.