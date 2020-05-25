В РФ могут изменить правила регистрации сайтов

Мошенники в Российской Федерации все чаще придумывают названия для сайтов в Интернете, схожие с названиями ресурсов органов государственной власти. Это позволяет им вводить в заблуждение пользователей и нарушать закон.

Для того, чтобы исключить подобную возможность, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить дублировать подобные названия официальных ресурсов при регистрации сайтов в доменных зонах RU и РФ.

«В целях снижения уровня мошенничеств в сети интернет прошу запретить использовать для регистрации интернет-страниц названия, схожие с названиями интернет-страниц органов государственной власти, а также полные и сокращенные официальные наименования органов государственной власти», - приводит текст обращения депутата в Минкомсвязи RT.

Cухарев напомнил, что аналогичные требования, согласно действующему законодательству, уже применяются при регистрации юридических лиц.