СМИ опубликовали кадры задержания подозреваемых в стрельбе на юге Москвы

В социальных сетях появилась видеозапись, на которых заснят момент задержания возможных участников конфликта со стрельбой, произошедшего ЖК «Ясный» на юге Москвы.

На ролике можно увидеть пространство возле лифта и группу молодых людей, о чем-то разговаривающих друг с другом. Ближе к концу записи в кадр вырывается сотрудник правоохранительных органов, от которого подозреваемые сразу же пытаются скрыться. Кадры были опубликованы в паблике «112».

Стрельба на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в столице произошла вечером 24 мая. По имеющимся данным, после инцидента были задержаны девять человек, включая одного раненого.