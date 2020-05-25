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СМИ опубликовали кадры задержания подозреваемых в стрельбе на юге Москвы

Анна Берестовая
05:49 25.05.2020
Задержаны после перестрелки были девять человек, один из которых оказался ранен.
© Видео: паблик 112 © Фото: flickr

В социальных сетях появилась видеозапись, на которых заснят момент задержания возможных участников конфликта со стрельбой, произошедшего ЖК «Ясный» на юге Москвы.

На ролике можно увидеть пространство возле лифта и группу молодых людей, о чем-то разговаривающих друг с другом. Ближе к концу записи в кадр вырывается сотрудник правоохранительных органов, от которого подозреваемые сразу же пытаются скрыться. Кадры были опубликованы в паблике «112».

Стрельба на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в столице произошла вечером  24 мая. По имеющимся данным, после инцидента были задержаны девять человек, включая одного раненого.

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