Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

Постоянные обстрелы и срыв Минских соглашений: что привело к повышению боеготовности в ДНР

георгий медведев
Ирина Егорова
05:47 25.05.2020
С 1 мая  украинские силовики более 250 раз нарушили режим прекращения огня. Хотя обещанием президента Владимира Зеленского, который отмечает свою первую годовщину на руководящем посту, было обещание о прекращении огня в регионе.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.comGloballookpress

И днем и ночью на протяжении уже почти месяца не прекращается стрельба в Донбассе. Наоборот, ситуация обостряется изо дня в день. С 1 мая  украинские силовики более 250 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по Луганской и Донецкой республикам было выпущено 1026 снарядов. В связи с этим, руководство республик приняло решение о повышении  боеготовности войск.

«Мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане. Принято решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева», - заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

 ще год назад сам Зеленский считал прекращение огня в Донбассе своей первоочередной задачей и был без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир.

«Будем бороться до конца за Минск, потому что с Минском связаны санкции против РФ. И вы знаете прекрасно, что их все хотят снять, и не только Россия, и много европейских стран, которые я понимаю, что и они экономически страдают из-за этих санкций», - заявил украинский лидер.

Такими словами он комментирует Минские соглашения, а представители Киева в Трехсторонней контактной группе в Минске делают все, чтобы затянуть мирный процесс.

«Ему не интересно что страдают жители, ему не интересно, что идут военные действия. Ему важно сохранение санкций против России. Он платит жизнями жителей, это не позиция президента», - заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Время идет, и с каждым днем ситуация в прифронтовой зоне становится только хуже - украинские силовики без разбора обстреливают жилые массивы с молчаливого согласия киевской власти. А мирные жители теряют последнюю надежду на то, что смогут наконец-то услышать не грохот снарядов, а тишину.

Денис Пушилин также призвал ОБСЕ и гарантов Минских соглашений - РФ, Францию и Германию - убедить украинское руководство в необходимости недопущения обострения противостояния. Кроме того, он обратил внимание на важность прекращения провокаций со стороны Киева как на линии соприкосновения, так и на переговорах в Минске.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.05.2020, 15:41
В Госдуме рассказали, зачем США занимаются информационными вбросами в России
Дата25.05.2020, 05:00
Боевое слаживание: на базе Тартус прошли совместные учения ВМС Сирии и ВМФ РФ
Дата24.05.2020, 11:11
Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим бойцом в истории Twitter
Дата22.05.2020, 15:59
Сборка российского широкофюзеляжника Ил-96-400М на ВАСО: кадры из цеха
Дата24.05.2020, 12:50
В Китае заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Конфликт в Донбассе
05:47 В стране и мире
Видео
Постоянные обстрелы и срыв Минских соглашений: что привело к повышению боеготовности в ДНР
23:18 В стране и мире
«Удалились с совещания»: Грызлов заявил об отказе Украины принимать решения по Донбассу
02:01 Эксклюзив
Видео
«Саботаж и профанация»: глава ДНР прокомментировал действия Киева на переговорной площадке
12:21 В стране и мире
В ДНР повысили боеготовность из-за ухудшения ситуации в Донбассе
05:01 В стране и мире
В Раде рассказали о смене Киевом стратегии по Донбассу
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:00 Армия
Видео
С самых основ: кадры подготовки площадок для строительства медцентров в Дагестане
06:55 Армия
Военные химики преодолели 300 километров для дезинфекции судозавода в Приамурье
06:22 Эксклюзив
Видео
«Вот в чем коварство бессимтомников»: вирусолог назвал главную опасность пациентов c COVID-19
06:00 В стране и мире
Видео
Медики развернутого Минобороны госпиталя в Дагестане приступили к приему пациентов
05:49 В стране и мире
Видео
СМИ опубликовали кадры задержания подозреваемых в стрельбе на юге Москвы
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
СМИ опубликовали кадры задержания подозреваемых в стрельбе на юге Москвы
Игра в имитацию: как подготовиться к рабочим будням после самоизоляции
Видео
Неадекватное поведение и оскорбление полицейских: опубликованы кадры с задержанным в Симферополе авиадебоширом
Видео
В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф времен ВОВ
Видео
Гордость Северного флота: как прошел спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»
Чучело «аллигатора Гитлера» попадет в Дарвиновский музей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.