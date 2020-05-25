Постоянные обстрелы и срыв Минских соглашений: что привело к повышению боеготовности в ДНР

И днем и ночью на протяжении уже почти месяца не прекращается стрельба в Донбассе. Наоборот, ситуация обостряется изо дня в день. С 1 мая украинские силовики более 250 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по Луганской и Донецкой республикам было выпущено 1026 снарядов. В связи с этим, руководство республик приняло решение о повышении боеготовности войск.

«Мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда продолжают страдать наши граждане. Принято решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева», - заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

ще год назад сам Зеленский считал прекращение огня в Донбассе своей первоочередной задачей и был без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир.

«Будем бороться до конца за Минск, потому что с Минском связаны санкции против РФ. И вы знаете прекрасно, что их все хотят снять, и не только Россия, и много европейских стран, которые я понимаю, что и они экономически страдают из-за этих санкций», - заявил украинский лидер.

Такими словами он комментирует Минские соглашения, а представители Киева в Трехсторонней контактной группе в Минске делают все, чтобы затянуть мирный процесс.

«Ему не интересно что страдают жители, ему не интересно, что идут военные действия. Ему важно сохранение санкций против России. Он платит жизнями жителей, это не позиция президента», - заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Время идет, и с каждым днем ситуация в прифронтовой зоне становится только хуже - украинские силовики без разбора обстреливают жилые массивы с молчаливого согласия киевской власти. А мирные жители теряют последнюю надежду на то, что смогут наконец-то услышать не грохот снарядов, а тишину.

Денис Пушилин также призвал ОБСЕ и гарантов Минских соглашений - РФ, Францию и Германию - убедить украинское руководство в необходимости недопущения обострения противостояния. Кроме того, он обратил внимание на важность прекращения провокаций со стороны Киева как на линии соприкосновения, так и на переговорах в Минске.