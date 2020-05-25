Машина с людьми рухнула в воду в Приморье

Автомобиль с тремя людьми, среди которых был ребенок, упал в реку в Приморье. Трагедия случилась в районе 181 километра трассы «Осиновка — Рудная Пристань».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону, автомобиль потерял управление и рухнул в реку Уссури. В машине находилось двое взрослых и двое детей. Одного из детей, 11-летнюю девочку, выбросило из салона при аварии, все остальные остались внутри автомобиля.

В полиции подтвердили, что автомобиль затоплен. На месте работают сотрудники МЧС, в данный момент поиски продолжаются. К ним привлечены шесть человек и две единицы техники Спасского отделения поисково-спасательного отряда.