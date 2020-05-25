В Госдуму внесен проект об изменении возраста начисления надбавки к пенсии

Надбавки к сумме пенсии могут начать начислять на пять лет раньше. Соответствующий проект уже был внесен на рассмотрение в Госдуму России.

Сейчас, в соответствие с законом о «Страховых пенсиях» повышение, равное фиксированной выплате к страховой части пенсии, предоставляется в 80 лет. Такую информацию представляет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта, главу парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Согласно новой инициативе, доплаты необходимо будет проводить с 75, так как именно этот возраст считается началом старческого возраста в конвенции ВОЗ. Именно с него отмечаются соответствующие изменения в организме.

«Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания», - поясняют в создатели проекта.

Реализовывать новый закон предлагается с 1 января 2021 года.

Ранее в Минэкономразвития представили предложение по смягчению выхода на досрочную пенсию в возрасте 53,5 для женщин и 58,5 лет для мужчин.