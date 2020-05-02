Два человека пострадали при взрыве на крупнейшем в России плавзаводе

При взрыве газового баллона, произошедшем сегодня, 2 мая, на самой крупной в Российской Федерации плавбазе «Всеволод Сибирцев», пострадали два человека.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Владивосток.

По данным Центра, один из пострадавших в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

Взрыв и распространившийся из-за него пожар на Находкинском судоремонтном заводе, согласно предварительной информации, произошел в ходе сварочных работ.