Медики развернутого Минобороны госпиталя в Дагестане приступили к приему пациентов

Медики полевого многопрофильного госпиталя, развернутого в городе Буйнакске в Дагестане, начал прием первых пациентов.

Все пациенты, которые имеют жалобы, проходят обследование, сдают тест на COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под наблюдением специалистов.

В развернутом в Буйнакске полевом госпитале есть все необходимое медоборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для проведения исследований.

Отделения полевого многопрофильного госпиталя были развернуты в течение суток силами военных медиков из ЮВО, которые совершили марш протяженностью около 400 километров.

Также в регион направляется еще одна колонна мобильного полевого госпиталя Западаного военного округа. За прошлые сутки она преодолела более половины пути - 1300 километров.

Военные медики и специалисты войск РХБ защиты перебрасываются в Дагестан по поручению президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. В регионе сложилась сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Напомним, что в настоящее время республика находится на пятом месте по числу инфицированных COVID-19. Дагестан уступает лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Нижегородской области.