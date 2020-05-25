В Роспотребнадзоре объяснили, почему алкоголь вреден при пандемии

Во время пандемии коронавирусной инфекции нужно постараться употреблять как можно меньше крепких спиртных напитков для безопасности своего здоровья.

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, отметив, что, вопреки расхожему мифу, алкоголь с высоким содержанием спирта вредит не вирусу, а только иммунной системе человека.

В ведомстве указали, что алкогольные напитки в целом «повышают риск развития неблагоприятных последствий для здоровья», а в период распространения COVID-19 это становится особенно опасным.

Также россиянам напомнили, что употребление спиртного ежегодно отнимает жизни трех миллионов человек в мире. Большая часть смертей приходится на Европу.

Ранее в Совете Федерации РФ предложили повысить минимальный возраст продажи алкогольных напитков с 18 лет до 21 года.