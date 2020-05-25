Они среди нас: ученые рассказали о суперраспространителях коронавируса

Сильно отличающиеся показатели заражения COVID-19 в разных странах объясняются не иммунитетом населения и не штаммами вируса, а существованием в некоторых из них суперраспространителей заболевания.

Такое предположение выдвинул аргентинский исследователь из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико, изучая статистику случаев инфицирования.

Суперраспространителем может стать человек, переносящий болезнь как бессимптомно, так и в более тяжелой форме, который получил высокую вирусную нагрузку.

Как объяснил заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев, это объясняется тем, что вирус в организме заражает одну клетку.

«Тут нет никакой особенности коронавирусов, это чистая арифметика», - цитируют «Известия» эксперта.

Большая способность к передаче заболевания окружающим действительно может быть у людей, которые сами имеют высокое число зараженных клеток.

Ранее ученые из Франции и Германии установили, что коронавирусная инфекция способна проникать в мозг пациентов, приводя к гибели нейронов и к развитию нейродегенеративных заболеваний.