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В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется нормальная погода

Анна Берестовая
02:07 25.05.2020
Температура в европейской части страны в ближайшее время повысится до своих нормальных значений.
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется нормальная погода
© Фото: pixabay.com

В европейской части страны с середины следующей недели будут наблюдаться температурные значения, характерные для конца весны. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник вторник градусные отмнтки будут доходить до 15-18, а к выходным повысятся до 20-22 по Цельсию. Единственным не слишком теплым днем окажется лишь дождливая среда, которую «надо перетерпеть».

«Давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет», - цитируют синоптика РИА Новости.

На юге страны температура днем составит 25-28 градусов. На территории азиатской части России же столбики термометра упадут до показателей средних многолетних значений, достигнув 18-20 градусов.

Ранее сообщалось, что до утра сегодняшнего дня в столице и Подмосковье стоит ожидать густой туман.

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