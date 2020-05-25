«Международная коррупция»: как на Украине реагируют на скандальное дело о госизмене Порошенко

Специально для Зеленского сушат феном стул перед пресс-конференцией, которую организовали на лужайке у Мариинского дворца. Газон, стулья, парк - все это очень напоминает, как со СМИ работают в Вашингтоне. Украина уже шесть лет как живет по американским лекалам. Только вот прогноз погоды организаторы явно не посмотрели, что тоже символично. Итоги года у Зеленского - хоть плачь. Гражданская война продолжается, про расследование убийств на Майдане забыли, виновные в трагедии в доме профсоюзов в Одессе не наказаны. Да и экономического чуда не случилось.

«Конец эпохи бедности в Украине 100% не наступил. Он не может наступить, когда кризис в мире. Когда вы получили бедную страну, вы должны ее менять, и это будет, мы боремся за это. У нас нет просто так денег, они не падают с неба», - так описывает ситуацию сам президент.

В своей предвыборной программе год назад Зеленский говорил, что идет в президенты на один срок. Но сейчас он, похоже, вошел во вкус и подумывает про второй. Одного для реализации всего обещанного ему мало.

«Я хотел бы быть президентом, которого запомнят как человека, после которого в Украине появились дороги. Я очень этого хочу», - и это только один пример из многих.

Пресс конференцию на лужайке подмочил грандиозный скандал, который, по совпадению или нет, вспыхнул буквально накануне годовщины президентства Зеленского. Все внимание было приковано к обнародованию записей телефонных разговоров Петра Порошенко и бывшего американского вице президента Джо Байдена, которые предал огласке Народный депутат Андрей Деркач.

«Сегодня мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне», - прокомментировал публикацию Деркач.

Внешнее управление Украины и раньше не было секретом. Теперь же появились его неопровержимые доказательства. На пленках хорошо слышно, как Байден предлагает Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. На другой записи Петр Порошенко уже отчитывается перед Байденом за проделанную работу – все сделано.

Кредит в миллиард Порошенко получил. На что правда потратил неизвестно. А вот почему в Вашингтоне так были недовольны гепрокурором Шокиным известно хорошо. Это он вплотную подобрался к коррупционным схемам в украинской газовой компании Burisma, через которую сын Джо Байдена Хантер и пасынок близкого друга Джона Керри вывели из Киева миллионы долларов.

«Это высшая степень цинизма по отношению к своей стране», - так отреагировал на вскрывшиеся факты Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Молчание не стал хранить и сам виновник скандала. Порошенко озвучил свою версию, по которой пленки - спецоперация Москвы. Скандальные записи сфабриковали русские хакеры и передали в офис предателя Зеленского.

И вот уже молодчики из Нацкорпуса идут громить офис Виктора Медведчука. Выкрикивают угрозы, бросают файеры и обещают ежедневно клеймить позором Владимира Зеленского за то, что, якобы, сдали украинские интересы Москве.

Судя по всему, в ответ на происходящее Зеленский снова выберет тактику - обещать уже обещанное и максимально затягивать расследование. Ведь в случае чего радикалы, которых он так опасается, могут легко переместиться от офиса Медведчука и под окна его президентского кабинета.