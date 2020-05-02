Более 270 граждан России отправились на родину рейсом из Дели

Сегодня, 2 мая, 273 гражданина РФ покинули Дели на самолете «Аэрофлота» и направляются на родину. Рейс, конечным пунктом которого является Москва, предполагает промежуточную посадку в Санск-Петербурге. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.

Он отметил, что последний месяц россияне, оказавшиеся, по воле обстоятельств, без возможности вернутся домой, получали всевозможную помощь от посольства, в частности – финансовую.

«Более 130 человек были обеспечены бесплатным жильем и питанием. Нуждающимся оказывали медицинскую помощь», - уточнил Федоров.

Для перелета были отобраны жители Москвы, Петербурга и близлежащих к каждому городу регионов.

Федоров поблагодарил индийские представительства ряда российских компаний, оказавших существенную материальную помощь россиянам.

После введения ограничений на авиасообщение Индией в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из страны были вывезены 2284 человек: 1067 человек из Дели и 1217 из Гоа.

В Индии все еще находятся 3609 граждан России, которых предстоит транспортировать на родину.

В Индии карантинный режим на фоне пандемии коронавируса был продлен до 17 мая. В период изоляции официально разрешен вывоз иностранных граждан, но для его осуществления необходимо сформировать и отдать на рассмотрение списки пассажиров на срок в 96 часов.

Недавно глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индии, где были обговорены совместные действия по борьбе с коронавирусом.