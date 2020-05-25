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Долгий путь домой: Захарова рассказала о возвращении россиян с Фиджи

Ирина Егорова
02:45 25.05.2020
Самолет со 117 россиянами вылетел из римского аэропорта Фьюмичино в Москву, на борту в том числе 24 российских туриста, прибывших в Италию транзитом из Австралии и Фиджи.
Долгий путь домой: Захарова рассказала о возвращении россиян с Фиджи
© Фото: pixabay

Россияне, которые ранее не могли попасть на родину с Фиджи, прилетели в Москву 24 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Самолет со 117 россиянами вылетел из римского аэропорта Фьюмичино в Москву, на борту в том числе 24 российских туриста, прибывших в Италию транзитом из Австралии и Фиджи.

Захарова рассказала, что после обращения россиян за помощью, возникло много сложностей - Фиджи перестал принимать самолеты.

«Чудо не случилось, и планы рухнули. Но эффект остался: вдруг мы осознали, что несмотря на, мягко говоря, свалившиеся на всех сложности, в людях живо желание помогать», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Позже появился другой вариант:  Ханты-Мансийский автономный округ направлялся в рамках вывозных рейсов в Юго-Восточную Азию, на борт взяли шесть экипажей, чтобы «без ночевок совершить марш-бросок до двух азиатских стран и сделать дополнительный крюк на Фиджи».

Но и тогда рейс сорвался из-за того, что власти страны отказались принять борт. Тогда было представлено не менее пяти схем возвращения россиян из Фиджи.

На фоне распространения коронавируса и прекращении воздушного сообщения с другими странами, россияне, находящиеся на территории других государств, оказались заложниками ситуации и не могли вернуться на родину. Российские власти, совместно с Росавиацией, министерством иностранных дел, а также посольствами организовали вывозные рейсы. В период с 20 марта по 6 мая в Россию вернулись более 177 тысячи граждан. 

Претендовать на «возвратные» рейсы могут граждане России, выехавшие за границу только после 1 января 2020 года. Формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу «одна страна вылета - один российский регион или город прилета». Пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе, что позволит обеспечить необходимые условия, направленные на нераспространение коронавируса. 

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