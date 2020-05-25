Путин наградил восемь россиян орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин за заслуги в укреплении института семьи и в воспитании детей наградил восемь россиян орденами «Родительская слава и одиннадцать — медалями ордена.

Орденами было принято решение наградить Гошкодерей Владимира и Ларису из Оренбургской области, Курбанова Курбана из Дагестана, Любушкиных Владимира и Лилию из Хабаровского края, Муртузалиеву Сапият из Дагестана, Шемяковых Сергея и Валентину из Санкт-Петербурга, сообщается на официальном портале правовой информации.

Медалями награждены Барановы Владимир и Светлана из Томской области, Зиятдиновы Булат и Фирая из Татарстана, Кислицыны Николай и Наталья из Кировской области, Новиковы Алексей и Эвелина из Тверской области, Свининых Нина из Кировской области и Симоновы Роман и Ольга из Якутии.