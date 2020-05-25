Ученые выяснили, кому генетически противопоказан алкоголь

Исследователи из США нашли 29 вариантов генных комбинаций, наличие которых связывается с зависимостью от алкоголя. Девятнадцать комбинаций ранее не фиксировались и были обнаружены впервые при проведенном анализе.

Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Ученые из Йельского университета вместе с коллегами изучили геномы 435 тысяч человек европейского происхождения. В ходе исследования была определена высокая степень зависимости между проблемами с алкоголем, когнитивными способностями и психическими расстройствами, такими как тревожность и депрессия.

Также было выявлено, что генетические факторы риска могут передаваться от родителей к детям как на уровне мозга, так и на уровне регуляторов определенных биологических функции.

Ученые указали, что обнаруженные закономерности могут помочь определить персональные риски при употреблении спиртных напитков для каждого человека.