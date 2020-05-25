Ухудшилось зрение: Борис Джонсон рассказал о последствиях перенесенного COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после перенесенного заболевания коронавирусом у него появились проблемы со зрением.

«Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», - передает слова Джонсона телеканал Sky News.

О заболевании премьера Великобритании стало известно 27 марта. Борис Джонсон с положительным тестом на коронавирус был госпитализирован 5 апреля. В больнице политик находился неделю. В конце апреля политик вернулся к работе. Борис Джонсон даже назвал своего появившегося на свет 29 апреля сына в честь вылечивших его от COVID-19 врачей.

Сейчас в Великобритании зарегистрировано более 262 тысячи заболевших коронавирусом.