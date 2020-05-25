ВОЗ: число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 5,3 миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч и превысило 5,3 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом жертвами инфекции стали более 342 тысяч пациентов.

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 100 264 новых случая заболевания COVID-19, умерли 4 342 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 304 772, количество летальных исходов - 342 029.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – свыше двух миллионов.

О вспышке ранее неизвестной инфекции сообщил Китай 31 декабря. Буквально за несколько месяцев коронавирус распространился практически на все страны мира. В России, по последним данным, выявлено 353 427 пациентов, 118 798 человек выздоровели. Количество летальных случаев достигло 3 633.