В Москве проведут эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта

В Москве готовится эксперимент, согласно которому жители города смогут с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года использовать мобильное приложение вместо паспорта для получения доступа к некоторым государственным и муниципальным услугам. Проект постановления разрабатывает Минкомсвязь.

Разработку приложения «Мобильный идентификатор» планируют закончить к декабрю 2020 года. При помощи него в эксперименте сможет участвовать любой гражданин РФ старше 18 лет, зарегистрированный по месту жительства или пребывания в столице. Для этого ему необходимо иметь верифицированную учетную запись на портале госуслуг.

Блокировка приложения будет проводиться в случаях утраты, замены или кражи смартфона с активированным приложением, при замене паспорта, или если будут обнаружены случаи использования «Мобильного идентификатора» без согласия хозяина, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.