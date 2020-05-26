Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Дагестане развернули два полевых лагеря на 700 койко-мест

Светлана Головина
05:01 26.05.2020
На территории палаточных лагерей размещены столовые, банно-прачечные комплексы, санитарные зоны для помывки и стирки имущества, а также барьерные зоны для проведения противоэпидемиологических мероприятий.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Для увеличения коечной сети и обеспечения карантинных мероприятий на территории Дагестана военнослужащие подразделений 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил России в населенных пунктах Ботлих и Буйнакск развернули два полевых палаточных лагеря на 350 койко-мест каждый.

Отмечается, что личным составом подразделений МТО выполнены монтажные работы по возведению 35 палаток, каждая из которых вмещает до 20 человек.

На территории палаточных лагерей размещены столовые, банно-прачечные комплексы, санитарные зоны для помывки и стирки имущества, а также барьерные зоны для проведения противоэпидемиологических мероприятий, которые оснащены всем необходимым оборудованием и имуществом.

Выполнение задач подразделениями МТО в Республике Дагестан проинспектировал начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

«В кратчайшие сроки были сосредоточены силы и средства от подразделений МТО ВС РФ, которые позволили нарастить емкости полевых госпиталей для приема до 450 человек, что позволит обеспечить потребность на самый сложный период борьбы с COVID-19 в Республике Дагестан», - отметил начальник штаба  генерал-лейтенант Владимир Тришункин.заявил генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

Помимо этого, слова благодарности военным выразил временно исполняющий обязанности главы городского округа город Буйнакск Шамиль Исаев.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в развертывании здесь полевых объектов, и военных медиков, которые будут лечить наших горожан. Вы приехали с благородной миссией – спасать наших людей, дагестанцев, за это вам большое спасибо», - сказал он.

Незадолго до этого подразделения 100-го отдельного полка МТО совершили марш на штатной технике из Подмосковья в Республику Дагестан, протяженность которого составила около 2 тысяч километров.

После выполнения задач по развертыванию полевых лагерей в н.п. Ботлих и Буйнакск личный состав полка приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

Уточняется, что полевые лагеря оборудованы в местах развертывания полевых мобильных многопрофильных госпиталей, где военные медики будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан. В случае выявления симптомов заболевания инфицированных будут переводить на лечение в полевой мобильный госпиталь.

По поручению Верховного Главнокомандующего Владимира Путина и указаниям Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в Республику Дагестан перебрасываются два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.05.2020, 10:58
За прошедшие сутки в РФ прибавилось 8 946 заболевших COVID-19
Дата26.05.2020, 04:00
В густых облаках: экипажи Су-24М ЮВО провели дозаправку в воздухе на скорости 600 км/ч
Дата25.05.2020, 14:41
Стала известна судьба баскетбольных Евролиги и Еврокубка
Дата25.05.2020, 16:41
БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море после ремонта
Дата24.05.2020, 12:50
В Китае заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:50 В стране и мире
Врач назвал признаки неправильной работы щитовидной железы
05:35 Армия
Видео
Военные медики ЗВО развертывают полевой госпиталь в поселке Ботлих
05:34 Армия
Обработка кораблей и подлодок: в Северодвинске провели дезинфекцию предприятий судостроительной отрасли
05:20 В стране и мире
В Китае найден таинственный древний кувшин с неизвестной жидкостью
05:07 В стране и мире
Губернатор Приморья объявил о смягчении режима ограничений
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Господи, какой сильный ветер»: в Екатеринбурге ураган снес балкон многоэтажки
Видео
«Вы нам самолет сломаете»: драка на борту вылетевшего из Сочи самолета попала на видео
Дибров сдержал данное Малышевой обещание
Видео
В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф времен ВОВ
Видео
Неадекватное поведение и оскорбление полицейских: опубликованы кадры с задержанным в Симферополе авиадебоширом
Чучело «аллигатора Гитлера» попадет в Дарвиновский музей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.