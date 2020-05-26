В Дагестане развернули два полевых лагеря на 700 койко-мест

Для увеличения коечной сети и обеспечения карантинных мероприятий на территории Дагестана военнослужащие подразделений 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил России в населенных пунктах Ботлих и Буйнакск развернули два полевых палаточных лагеря на 350 койко-мест каждый.

Отмечается, что личным составом подразделений МТО выполнены монтажные работы по возведению 35 палаток, каждая из которых вмещает до 20 человек.

На территории палаточных лагерей размещены столовые, банно-прачечные комплексы, санитарные зоны для помывки и стирки имущества, а также барьерные зоны для проведения противоэпидемиологических мероприятий, которые оснащены всем необходимым оборудованием и имуществом.

Выполнение задач подразделениями МТО в Республике Дагестан проинспектировал начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

«В кратчайшие сроки были сосредоточены силы и средства от подразделений МТО ВС РФ, которые позволили нарастить емкости полевых госпиталей для приема до 450 человек, что позволит обеспечить потребность на самый сложный период борьбы с COVID-19 в Республике Дагестан», - отметил начальник штаба генерал-лейтенант Владимир Тришункин.заявил генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

Помимо этого, слова благодарности военным выразил временно исполняющий обязанности главы городского округа город Буйнакск Шамиль Исаев.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в развертывании здесь полевых объектов, и военных медиков, которые будут лечить наших горожан. Вы приехали с благородной миссией – спасать наших людей, дагестанцев, за это вам большое спасибо», - сказал он.

Незадолго до этого подразделения 100-го отдельного полка МТО совершили марш на штатной технике из Подмосковья в Республику Дагестан, протяженность которого составила около 2 тысяч километров.

После выполнения задач по развертыванию полевых лагерей в н.п. Ботлих и Буйнакск личный состав полка приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

Уточняется, что полевые лагеря оборудованы в местах развертывания полевых мобильных многопрофильных госпиталей, где военные медики будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан. В случае выявления симптомов заболевания инфицированных будут переводить на лечение в полевой мобильный госпиталь.

По поручению Верховного Главнокомандующего Владимира Путина и указаниям Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в Республику Дагестан перебрасываются два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.