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В Московском суворовском военном училище впервые прошел последний звонок в онлайн-режиме

Кирилл Васин
22:01 25.05.2020
Московское суворовское военное училище (СВУ) в этом году оканчивают 77 человек.
В Московском суворовском военном училище впервые прошел последний звонок в онлайн-режиме
© Фото: Минобороны России

Из-за пандемии коронавируса московские суворовцы 25 мая 2020 года впервые провели последний звонок в онлайн-режиме. Московское суворовское военное училище (СВУ) в этом году оканчивают 77 человек. Более 70% планируют поступать в военные академии и училища. Об этом сообщил заместитель председателя попечительского совета учебного заведения, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

В акции, прошедшей на одной из интернет-платформ, приняли участие выпускники, воспитатели, воспитанники, ветераны Московского (Горьковского) суворовского военного училища, известные спортсмены, родители и представители общественности. По словам организатора онлайн-мероприятия Дмитрия Нестерова, выпускникам нынешнего года не повезло.

«А может даже, в какой-то степени, и повезло. Потому что этот последний звонок станет своего рода уникальным. В сложившейся обстановке мы совместно с педагогом-организаторам Татьяной Болотиной, командиром 7 выпускной роты Александром Фирсовым, воспитателями и родительским комитетом в рамках программы “Внук-Сын-Отец-Дед” задумали и провели эту встречу. Главное, чтобы выпускники почувствовали тепло, заботу и братскую — кадетскую поддержку», — подчеркнул Нестеров.

В своем обращении он отметил, что все выпускники успешно подошли к очень серьезному рубежу — последнему звонку.

«Прекрасно понимаем, что это всего лишь один из очередных этапов вашей интересной и насыщенной жизни. Хочу сказать одно — мы вами гордимся, мы вас любим, мы вас уважаем. Искренне желаю вам и вашим родителям счастья, здоровья, благополучия и удачи», — заключил Нестеров.

Видеопоздравления и напутственные слова от друзей, ветеранов-суворовцев, воспитателей и родителей звучали не только из Москвы, но и Швейцарии, Черногории, а также Минска, Санкт-Петербурга, Тулы, Севастополя, Новосибирска, Смоленска — во всех этих городах выпускники суворовского училища побывали с экскурсиями и реализованными проектами.

«Дорогие выпускники, для вас начинается новая жизнь, полная ответственности и обдуманных решений. Желаю вам успешно сдать итоговый экзамен, правильно выбрать свой путь в жизни и не забывать родное училище», — отметил в видеопоздравлении заместитель начальника Московского СВУ по учебной работе полковник Игорь Екимов.

Экс-начальник Московского СВУ генерал-майор Александр Касьянов, набиравший этот выпуск в 2013 году, пожелал ребятам найти свое призвание и успехов во всей дальнейшей жизни.

Чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион России боксер-профессионал Александр Поветкин и обладатель кубка России по футболу 2001 года в составе ЦСКА мастер спорта Алексей Трипутень посоветовали суворовцам больше заниматься спортом и не останавливаться на достигнутом.

В свою очередь, выпускники Московского СВУ поблагодарили весь педагогический и офицерский состав.

«Именно в этот день я хочу сказать спасибо за то, что вы для на сделали. Спасибо дорогие учителя и дорогие воспитатели за то, что вы поддерживали нас всегда, понимали. Спасибо за ваши советы и знания, помощь и человеческое тепло. Вы стали для нас вторыми родителями, вы стали нашей семьей», — подчеркнул суворовец Всеволод Парамонов, решивший продолжить учебу в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Завершилась онлайн-акция традиционным звоном колокольчика, который ознаменовал начало взрослой жизни. Впереди у выпускников Московского СВУ единый государственный экзамен (ЕГЭ). Он начнется по всей стране 29 июня. ЕГЭ будут сдавать только те, кто хочет поступить в вузы, заявил в минувший четверг президент РФ Владимир Путин на совещании о ситуации в образовании в условиях пандемии.

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