Правительство Москвы рассматривает возможность открытия летних веранд

Власти Москвы совместно с Роспотребнадзором изучат возможность открытия летних веранд при кафе и ресторанах. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что принимать решение по данному вопросу необходимо осторожно, так как открытие уличных веранд приведет к увеличению плотности людей и в общественном транспорте, в результате чего могут появится новые инфицированные COVID-19.

«Мы внимательно проработаем этот вопрос с Роспотребнадзором и окончательное решение примем. С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это можно делать все-таки чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины», - сказал Ефимов в интервью телеканалу «Россия 24».

Также он сообщил, что около 15% экономики Москвы работает в ограниченном режиме или практически не работает.

По его словам, следующим этапом снятия ограничений в столице должно стать открытие непродовольственной торговли.