Опубликованы кадры с подозреваемым в убийстве девочки в Пензе

Следственное управление СК РФ по Пензенской области опубликовало видеозапись, на которой зафиксирован подозреваемый в убийстве четырнадцатилетней девочки в Пензе.

На кадрах виден молодой темноволосый мужчина среднего телосложения 23-26 лет. Управление просит жителей Пензы и области при наличии информации о местонахождении подозреваемого сообщить по телефонам: 8(8412) 36-17-02, 36-07-76 или 02.

По данным следствия, девочка ушла из дома днем 22 мая 2020 года на прогулку и не вернулась. Ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района города.