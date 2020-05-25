Трамп закрыл въезд в страну для посещавших Бразилию

Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию, где начался стремительный рост заболеваний коронавирусом.

«Акция поможет гарантировать, что иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений (коронавирусом) в нашей стране», - сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани

Уточняется, что ограничения не распространяются на торговые потоки между странами, передает РИА Новости.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии зарегистрировано более 347 тысяч случаев коронавируса. Тем самым страна заняла вторую строчку после США, где зафиксировано наибольшее количество зараженных. Количество летальных случаев в Бразилии достигает отметки 20 тысяч.

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 5,2 миллиона человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за прошедшие сутки COVID-19 заболели более 100 тысяч.

По данным на 24 мая, в России зарегистрирован 344 481 случай заражения, 113 299 человек выздоровели, 3541 пациент скончался.